Susunan Pemain & Link Streaming Kalteng Putra VS Persiba di Derby Kalimantan di Liga 2 Malam Ini

Susunan Pemain dan Live Streaming Kalteng Putra vs Persiba di Liga 2 2021 tak via Siaran Langsung Indosiar

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) dan Live Streaming Kalteng Putra VS Persiba di Derby Kalimantan Liga 2 2021, Rabu (65/10/2021) tak tayang via Siaran Langsung Indosiar dan via Live Streaming Indosiar.

Persiba Balikpapan tampak tidak main-main dalam mengarungi kompetisi Liga 2 2021.

Demi memenuhi ambisi promosi ke Liga 1, Tim Beruang Madu diperkuat sejumlah amunisi baru yang sudah kenyang pengalaman.

Ada Oktovianus Maniani yang sekarang turut memperkuat klub asal kota Balikpapan tersebut.

Selain dia, ada sosok Yongki Aribowo.

Eks Arema dan Persik ini diprediksi mengisi satu tempat di lini depan.

Para pemain ini dipadu dengan kejelian taktik pelatih asal Argentina, Angel Alfredo Vera.