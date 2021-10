Intip Rumah Mewah Kakak Irwan Mussry Yang Dipamerkan Oleh Maia Estianty dan El Rumi di Amerika

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sudah tinggal di Amerika Serikat selama kurang lebih 40 tahun, intip penampakan rumah mewah kakak Irwan Mussry yang dipamerkan oleh Maia Estianty dan El Rumi.

Cukup lama tak pergi berlibur ke luar negeri, akhirnya Irwan Mussry memboyong Maia Estianty dan El Rumi untuk menikmati suasana Amerika Serikat yang rencananya akan berlangsung selama beberapa bulan.

Kesempatan berkunjung ke negeri Paman Sam tersebut pun turut dimanfaatkan oleh Irwan untuk mengajak istri dan putra keduanya mengunjungi kediaman sang kakak yang sudah puluhan tahun tinggal di Amerika.

Momen ini sekaligus menjadi pertama kalinya El Rumi bertemu dengan sepupunya yang tak lain adalah putra dan putri Letizia Mussry, kakak kandung Irwan.

Suasana pertemuan antara Maia Estianty dan El Rumi dengan keluarga besar Irwan Mussry tersebut terlihat jelas melalui video yang diunggah di kanal youtube MAIA ALELDUL TV, Rabu (6/10/2021).

Berencana untuk makan malam bersama, tampak rombongan keluarga Maia Estianty disambut hangat oleh suami dan putra Leti yang langsung memeluk mereka setibanya di rumah.

"Come in hallo, welcome, how are you? nice to see you again" sambut suami Leti yang langsung memeluk El dan Irwan.

Tampak dalam video tersebut, penampakan rumah yang ditinggali oleh Leti dan keluarganya itu tak kalah mencuri perhatian.

Bergaya Amerika Klasik, terlihat pada bagian depan, rumah Leti memiliki halaman yang cukup luas dengan rumput hijau sepanjang taman dan tanpa ditutupi oleh pagar.

Sementara setelah masuk ke dalam bagian rumah, Maia memperlihatkan bagian dapur Leti yang didominasi oleh warna coklat dan aksen kayu pada kitchen setnya.