Penampilan Berhijab Maia Estianty dan Tissa Biani Tuai Pujian, Lihat Postingan Dul Jaelani

BANJARMASINPOST.CO.ID - Penampilan musisi Maia Estianty dan Tissa Biani menggunakan hijab diposting Dul Jaelani lewat sebuah video.

Diketahui, hubungan Dul Jaelani dan Tissa Biani sudah direstui oleh Maia Estianty dan Ahmad Dhani.

Bahkan, Tissa Biani mengungkapkan kalau dulu Dul Jaelani cuek saat berpacaran namun hal tersebut tak selamanya terjadi.

Kini Dul Jaelani mempoting foto Tissa Biani dengan sosok ibunya yaitu Maia Estianty, dilansir Instagram @duljaelani.

Baca juga: Keadaan Nia Ramadhani Usai 3 Bulan Jalani Rehabilitasi Narkoba Dikulik, Ayu Dewi Ungkap Ini

Baca juga: Intip Rumah Sahrul Gunawan yang Bisa Jadi Istana Ayu Ting Ting, Bandingkan Hunian Ivan Gunawan

Foto Tissa Biani memakai hijab yang disandingkan dengan Maia Estianty yang memakai hijab juga, Rabu (6/10/2021).

Klik Disini Melihat Postingan Dul Jaelani Pada Tissa Biani Dan Maia Estianti

Kemudian Dul Jaelani mengunggah foto Tissa Biani memakai jilbab yang disandingkan dengan Maia Estianti yang ikut memakai hijab juga,Rabu(6/10/2021).

Pujian pun diberikan pada Tissa Biani dan Maia Estianty.

"@maiaestiantyreal @tissabiani how beautiful they are," tulis Instagram duljaelani.

Tak hanya Dul Jaelani yang memuji foto Maia Estianty dan Tissa Biani.