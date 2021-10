Intip Hadiah Seharga Belasan Juta Nikita Mirzani Untuk Luna Maya, Tak Kalah Dari Dimas Beck

BANJARMASINPOST.CO.ID - Meski sudah lewat lebih dari satu bulan, hingga saat ini rupanya Luna Maya masih terus dibanjiri hadiah usai perayaan ulang tahunnya yang ke-38 pada 26 Agustus 2021 silam.

Salah satunya adalah hadiah yang diterima mantan kekasih Ariel NOAH tersebut dari artis sensasional Nikita Mirzani lantaran keduanya memang sering kali terlihat memiliki hubungan dekat.

Memang beberapa hari setelah perayaan ulang tahunya, Luna Maya langsung berangkat menuju Amerika Serikat bersama sejumlah selebritis lainnya untuk menghadiri perhelatan New York Fashion Week.

Hal ini lah yang menjadi faktor Luna tak bisa langsung bertemu dengan kerabat terdekatnya untuk merayakan hari bahagianya lantaran kesibukan yang belum mereda.

Baca juga: Bukti Kekompakan Luna Maya dan Ryochin Kembali Terungkap, Kenakan Jam Tangan Seharga Ratusan Juta

Baca juga: Kekesalan Luna Maya pada Raffi Ahmad Tiap Kerja Bareng Terungkap, Sebut Suami Nagita Ember

Meski terlambat, rupanya hal tersebut tak menjadi penghalang bagi NIkita Mirzani untuk mengucapkan selamat sekaligus memberikan hadiah spesial bagi Luna Maya.

hadiah Nikmir untuk Luna Maya (@fashionlunamaya)

Tampak lewat unggahan story di akun instagramnya, Jumat (8/10/2021) Luna membagikan momen kala dirinya menerima hadiah yang dikirimkan oleh Nikita Mirzani.

"Aku dapat kado dari Nikita Mirzani luar biasa, udah ulang tahun kapan kadonya kapan, gak perlu repot - repot tapi Alhamdulillah terimakasih Niki baik banget ngasih kado ulang tahun," ucap Luna.

Bukan barang sembarangan, Nikita mengirimkan topi berjenis bucket hat dari brand Louis Vuitton berwarna biru denim dengan motif khas LV.

"Hah topi, tau aja aku suka topi thank you Niki ini gemes banget, thank you," ujar Luna sambil mencoba hadiah yang diterimanya.

Dilansir melalui unggahan akun @fashionlunamaya, topi yang diberikan Niki tersebut dibandrol dengan harga belasan juta rupiah.