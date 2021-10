Jadwal & Prediksi Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Eropa, Ceko vs Wales Berebut jatah Playoff

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal dan prediksi laga Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Eropa Sabtu (09/10/2021) dinihari ini, Republik Ceko vs Wales. Laga bisa disaksikan via Live Streaming TV Online.

Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Eropa Republik Ceko vs Wales akan di mulai pukul 01.45 WIB

Selain Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Eropa Republik Ceko vs Wales via Live Streaming TV Online via Mola TV laga lain juga akan disiarkan di chanel yang sama.

Link Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Eropa Republik Ceko vs Wales via Live Streaming TV Online via Mola TV ada di tautan setelah berita.

Pertandingan dalam jadwal akan dimainkan di Stadion Sinobo, Praha. Laga ini merupakan lanjutan pertandingan di Grup E.

Di grup ini baik Ceko maupun Wales saat ini sama-sama mengoleksi 7 poin.

Tidak heran pertanduingan kedua negara bakal berjalan dengan sengit.

Saat ini grup E masih dipimpin Belgia sebagai penguasa puncak. Jika bertahan hingga akhior kualifikasi maka jatyah satu tiket sudah dikantongi Lukaku dan akwan akwan.

Sehingga jatah tersisa untuk ke Qatar 2022 dari grup ini hanya tinggal melalui jalur play-off.

Hasil laga di Praha bakal menentukan siapa yang berhak ke play-off, antara Ceko atau Wales.