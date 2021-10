LIVE Indosiar! Jadwal Siaran Tinju Dunia Tyson Fury vs Deontay Wilder Minggu Ini, Tak Live TVOne

Jadwal Tinju Dunia Deontay Wilder vs Tyson Fury via Live Streaming ESPN, Siaran Langsung Indosiar dan Live Streaming Indosiar, tak Siaran Langsung TVOne dan Live Streaming TVOne

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Tinju Dunia Kelas Berat antara Deontay Wilder vs Tyson Fury jilid 3 digelar 9 Oktober 2021 di Amerika dan 10 Oktober 2021 mulai pukul 08.30 WIB. Duel ini tayang via Siaran Langsung Indosiar dan Live Streaming Indosiar di Vidio, bukan Siaran Langsung TVOne ataupun Live Streaming TVOne.

Siaran Langsung Tinju Dunia atau Live Streaming Tyson Fury vs Deontay Wilder dalam perebutan gelar juara WBC sebenarnya tayang via Live Streaming ESPN, Live Streaming BT Sport ataupun Live Streaming Fox Sports.

Namun penggemar tinju dunia di Indonesia tetap bisa menyaksikan laga Deontay Wilder vs Tyson Fury jilid 3 ini via Siaran Langsung Indosiar dan Live Streaming Indosiar, bukan via Live Streaming TVOne dan Siaran Langsung TVOne seperti biasanya.

Link Live Streaming Tyson Fury vs Deontay Wilder bisa diakses via Live Streaming ESPN, Live Streaming Fox Sports atau Live Streaming BT Sport. Namun bisa juga melalui link yang banjarmasinpost.co.id sediakan di artikel ini.

Setelah duel pertama berakhir imbang dengan penuh kontroversi, dan duel kedua ditutup kemenangan TKO The Gypsy King.

"Gelar Tinju Dunia! Pertarungan Fury vs Wilder, Siapakah yang Paling Kuat? Saksikan 10 Oktober 2021!," keterangan dalam video di kanal Youtube resmi Indosiar pada 3 Oktober 2021 lalu.

Duel Tyson Fury vs Deontay Wilder III diberi tajuk Once and For All.

Laga di T-Mobile Arena, Paradise, Nevada, Amerika Serikat ini akan mempertaruhkan sabuk juara kelas berat The Ring dan WBC yang kini dimiliki Fury.

Pertarungan ketiga Fury vs Wilder tidaklah mudah digelar. Awalnya, duel ini diperkirakan bakal dimainkan pada 18 Juli 2021.

Namun, ketika itu Deontay Wilder masih dalam pemulihan usai operasi.