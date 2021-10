Pengganti Franck Kessie Mulai Diburu AC Milan, Indikasi Rossoneri Lepas Sang Gelandang Menguat

BANJARMASINPOST.CO.ID - AC Milan mulai ancang - ancang untuk berburu pengganti Franck Kessie. Hal itu dilakukan lantaran sampai saat ini pembicaraan kontrak antara Rossoneri dengan gelandang yang diburu PSG dan Manchester United itu masih buntu.

AC Milan dari Liga Italia Serie A dikabarkan bersiap untuk mencari pengganti Franck Kessie yang bisa hengkang musim depan.

Pengganti Franck Kessie mulai disiapkan oleh AC Milan dari Liga Italia Serie A yang masih enggan perpanjangan kontrak baru di San Siro.

Franck Kessie telah menjadi pusat perhatian akhir-akhir ini karena dia belum menandatangani perpanjangan kontrak dengan AC Milan di Liga Italia Serie A.

Faktanya, situasinya tampaknya sangat rumit dan Rossoneri mungkin harus mencari penggantinya untuk mengisi posisi Franck Kessie.

Dilansir dari MilanNews, Jumat, (8/10/2021), jika tidak ada pembaruan tentang kontrak baru Franck Kessie antara sekarang hingga Januari, AC Milan akan bertindak cepat.

AC Milan akan mulai melihat-lihat pasar dengan tujuan yang lebih. Salah satu pemain yang mereka ikuti adalah Boubacar Kamara dari Marseille.

Kontrak pemain berusia 21 tahun dengan Marseille akan berakhir pada Juni 2022 dan Rossoneri sudah mencoba mengontraknya musim panas ini.