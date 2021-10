Raih 11 Penghargaan, Yamaha Pertahankan Dominasinya di Ajang Penghargaan Bergengsi

BANJARMASINPOST.CO.ID – Ajang penghargaan prestisius untuk kendaraan roda dua bertajuk Motor Plus Award 2021 telah resmi terselenggara pada Kamis, 30 September 2021.

Yamaha sebagai salah satu pabrikan sepeda motor global, sukses mendominasi event tersebut dengan perolehan 11 Award yang disematkan untuk berbagai produknya di kategori Matic, Sport, maupun Bebek (Moped).

Pencapaian luar biasa ini tentunya menjadi hal yang patut untuk diapresiasi, mengingat jumlah award yang diperoleh oleh Yamaha di ajang penghargaan yang digelar setiap 2 tahun sekali ini, sama dengan yang didapat di tahun 2019 silam.

Artinya, selama 2 periode berturut-turut Yamaha sukses memperoleh jumlah penghargaan terbanyak diantara para pabrikan sepeda motor lainnya.

“Yamaha mengucapkan terima kasih kepada Motor Plus atas penghargaan bergengsi yang telah diberikan kepada produk-produk kami. Pencapaian luar biasa ini tentunya tidak terlepas dari semangat dan kerja keras para karyawan YIMM, dealer, serta apresiasi pelanggan setia Yamaha yang terus menginspirasi Yamaha untuk senantiasa berinovasi dalam menghadirkan produk serta layanan berkualitas dalam mendukung mobilitas harian mereka,” ungkap Takeyama Hiroshi, Deputy Director, PT Yamaha Indonesia Motor Mfg.

Setelah melalui serangkaian penilaian oleh tim dewan juri, setidaknya ada 11 penghargaan yang dimenangkan Yamaha pada 3 kategori yang tersaji, yaitu Best Buy, Best Resale Value serta Best Total Cost of Ownership.

Untuk kategori Best Buy, 6 produk Yamaha dari berbagai model telah dinobatkan sebagai yang terbaik.

Adapun kriteria penilaian untuk kategori ini adalah dengan cara membandingkan harga beli dengan fitur, teknologi, dan spesifikasi performa (power dan torsi) yang akan didapatkan oleh konsumen saat melakukan pembelian sepeda motor.

Variabel penilaian ini sengaja dirancang untuk melihat motor mana yang paling value for money yang saat ini tersedia di pasar.

Sementara di kategori Best Resale Value, 1 produk Yamaha berjenis Sport berhasil dinobatkan sebagai yang terbaik.