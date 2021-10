SEDANG BERLANGSUNG Live Mola TV, Kualifikasi Piala Dunia Venezuela vs Brasil, Selecao Jaga Rekor

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sedang berlangsung Live Streaming Venezuela vs Brasil di Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Conmebol, Jumat (8/10/2021) via Live Streaming Mola TV. Neymar Main.

Siaran Langsung Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Conmebol laga antara Venezuela vs Brasil via Live Streaming TV Online www.mola.tv pukul 06.30 WIB.

Brasil masih punya catatan sempurna dalam Pra Piala Dunia edisi kali ini.

Dari 8 pertandingan yang sudah dilakoni, anak asuh Tite sanggup menyapu bersih dengan kemenangan.

Tim Samba juga menjadi skuad dengan pertahanan terbaik, lantaran baru kebobolan 2 kali saja.

Deretan statistik mentereng milik Brasil tentu membuat Venezuela kian tidak diunggulkan. Terlebih tim berjuluk La Vinotinto itu kini tengah terpuruk di dasar klasemen.

Timnas Venezuela terlihat masih kesulitan memetik hasil maksimal dalam ajang Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Conmebol.

Dari 9 pertandingan yang sudah mereka lakoni, tim besutan Leonardo Gonzalez baru memetik 1 kemenangan dan 1 kali seri.