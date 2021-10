Irfan Bachdim Resmi Tinggalkan PSS Sleman, Dikaitkan dengan Persib, Persija, Arema FC & Bali United

BANJARMASINPOST.CO.ID - Kepergian Irfan Bachdim dari PSS Sleman menimbulkan spekulasi mengenai klub Liga 1 mana yang akan menjadi persinggahan selanjutnya. Persib Bandung, Arema FC, Persija Jakarta hingga Bali United pun dikaitkan.

Irfan Bachdim telah resmi meninggalkan PSS Sleman pada awal musim BRI Liga 1 2021.

Teka-teki masa depan Irfan Bachdim sepeninggal dari PSS Sleman menjadi pertanyaan, apakah Persib Bandung, Persija Jakarta atau malah kembali ke Bali United?

Sejumlah tim elite di Liga 1 2021/2022 terus dikaitkan dengan pemain yang pernah merumput di J-League tersebut.

Baca juga: Jadwal Siaran Langsung Liga Inggris Live SCTV & MolaTV, Leicester vs Man United, Chelsea & Liverpool

Baca juga: Jadwal Siaran Langsung Liga Italia Live RCTI & Bein Sports, Juventus vs AS Roma, Inter & AC Milan

Sebagaimana yang diketahui, panasnya internal PSS Sleman diwarnai dengan keputusan undur dirinya Irfan Bachdim.

Irfan Bachdim memilih untuk menyudahi jalinan kontraknya lebih dini dengan klub berjuluk Super Elja itu lantaran faktor keluarga.

Alasan mantan pemain Persema Malang itu untuk meninggalkan PSS Sleman ia unggah melalui instagram pribadinya, Jumat (8 Oktober 2021).

It hurts but i have to follow my heart. Ini adalah keputusan yang sangat sulit. Meninggalkan teman-teman, itu juga sangat menyakitkan buat saya," tulis Irfan Bachdim.

Ia mau tak mau harus memilih untuk tinggal bersama klub atau mengutamakan keluarganya.

"Bagi saya, keluarga adalah hal terpenting di dalam hidup. Mereka adalah inspirasi dan motiviasi terbesar untuk saya," jelasnya.