Jadwal Kualifikasi Piala Dunia 2022 Conmebol, Kolombia vs Brasil & Argentina vs Uruguay Live Mola TV

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona CONMEBOL kembali akan digelar Senin (11/10/2021). Sejumlah laga seru akan terjadi. Laga di mulai Senin dinihari dan tayang Live Streaming Mola TV. Ada Kolombia vs Brasil dan Argentina vs Uruguay.

Siaran Langsung Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona CONMEBOL dibuka dengan pertandingan Bolivia vs Peru dan Venezuela vs Ekuador. Setengah jam berselang dilanjutkan Kolombia vs Brasil yang bisa diakses via Live Streaming TV Online Mola tv.

Laga Kolombia vs Brasil, Argentina vs Uruguay dan Chile vs Paraguay di Jadwal Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona CONMEBOL laga ketiganya itu semua bisa ditonton via Live Streaming Mola TV.

Siaran Langsung Kolombia vs Brasil, Argentina vs Uruguay dan Chile vs Paraguay yang bisa diakses via Live Streaming Mola TV akan di mulai pukul 04.00 WIB.

Laga yang palang menarik tentu sja antara Kolombia vs Brasil.

Brasil tentu saja ingn kembali meraih kemangan untuk menggenapi ke-10 berturut-turut mereka di Kualifikasi Piala Dunia.

Ini tidak mudah sebab mereka harus terbang ke Barranquilla untuk menghadapi Kolombia yang tampil di kandang sendri pada Senin (11/10/2021) pagi WIB.

Dilaga sebelumnya, Penalti Gabriel Barbosa lima menit menjelang pertandingan usai menolong tmnya Brasil meraih kemenangan sempurna untuk kualifikasi Piala Dunia Amerika Selatan.

Dilaga yang berlangsung di Stadion Olimpico de la UCV, Caracas, Jumat (8/10/2021), Brasil sempat tertinggal namun bisa berbalik unggul 1-3 atas Venezuela.

Itu adalah kemenangan kesembilan dari sembilan untuk Selecao dan memperpanjang keunggulan mereka di grup kualifikasi tunggal Amerika Selatan menjadi delapan poin atas Argentina yang tidak terkalahkan, yang bermain imbang 0-0 di Paraguay.