Jadwal Liga Inggris Pekan 8, Chelsea, Man City & Man Utd Dapat Lawan Mudah

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Liga Inggris pekan ke 8 menghindarkan tim tim papan atas saling bertemu. Meski tidak ada tim besar yang bersua namun sejumlah pertandingan dipastikan akan tetap menarik untuk disaksikan. Laga dimulai pada Sabtu (16/10/2021) dan tayang via Siaran Langsung SCTV dan Live Streaming Mola TV.

Siaran Langsung Liga Inggris memasuki pekan ke 8 dan bakal dibuka dengan pertandingan Brentford Vs Chelsea,

Leicester Vs Manchester United. Selain itu ada laga Arsenal Vs Crystal Palace yang bisa diakses via Live Streaming TV Online mola tv.

Laga Brentford Vs Chelsea, Leicester Vs Manchester United, Manchester City Vs Burnley dan

Watford Vs Liverpoo di Jadwal Liga Inggris semua bisa ditonton via Live Streaming Mola TV. Namun belum ada konfirmasi laga mana yang tayang via Siaran Langsung SCTV.

Siaran Langsung SCTV akan menyiarkan dua pertandingan seru di akhir pekan tersebut, kemungkinan salah satunya adalah partai bigmatch Leicester vs Manchester United. Dan laga lainnya bisa diakses via Live Streaming Mola TV.

Chelsea yang dibesut Thomas Tuchel berhasil naik memimpin klasemen Liga Inggris dengan raihan 16 poinnya.

Posisi kedua disusul Liverpool yang terpaut 1 angka, kemudian Manchester City dan Manchester United sama-sama mengoleksi 14 poin.

N'Golo Kante (kiri) seusai mencetak gol pada laga pekan kelima Liga Inggris yang mempertemukan Tottenham vs Chelse di Tottenham Hotspur Stadium, Mingu (19/9/2021) malam WIB. (AFP/ JUSTIN TALLIS)

Untuk perburuan top skor menempatkan bomber Liverpool Mohamed Salah bersama Jamie Vardy penyerang gaek Leicester City yang kompak mengoleksi 6 gol.

Pesta Gol Chelsea

Chelsea berhasil mengalahkan Southampton yang berkunjung ke Stamford Bridge dengan skor 3-1.