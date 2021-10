Live RCTI & Bein Sports Jadwal Liga Italia, Seru Juventus vs AS Roma & Lazio vs Inter Milan

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Liga Italia 2021/2022 pekan 8 akan mulai digelar Sabtu (16/10/2021) nanti. Sejumlah laga bisa disaksikan melalui Live Streaming beIN Sports 2 atau Siaran Langsung RCTI. Laga menarik yang akan hadir pekan depan diantaranya Juventus vs AS Roma, Lazio vs Inter Milan dan AC Milan vs Verona.

Puncak klasemen Serie A 2021 terbaru saat ini masih ditempati oleh Napoli, sedangkan daftar top skor sementara diisi oleh bomber Lazio, Ciro Immobile.

Pekan 8 di Jadwal Liga Italia Serie A 2021/2022 menyajikan beberapa laga seru, termasuk Juventus vs AS Roma dan Lazio vs Inter Milan yang dapat diakses via Live Streaming beIN Sports 2. Sedangkan duel AC Milan vs Verona kemungkinan besar bisa ditonton via Siaran Langsung RCTI .

Sebelum duel-duel menarik tersebut, pekan 8 Liga Italia Serie A 2021/2022 dibuka dengan pertandingan Spezia vs Salernitana pada Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 yang kick-off mulai pukul 20.00 WIB.

Liga Italia Serie A 2021-22 akan rehat kurang lebih selama dua pekan.

Adanya jeda internasional kualifikasi Piala Dunia 2022 membuat kompetisi diliburkan untuk sementara waktu.

Namun, sejumlah laga menarik telah menanti di giornata kedelapan Liga Italia yang akan bergulir pada 16 Oktober.

Salah satunya duel Lazio melawan Inter Milan yang bakal dimainkan di Stadion Olimpico.

Saat ini, Lazio di posisi enam klasemen dengan 11 poin dari tujuh laga.

Sementara Inter di urutan tiga dengan memiliki 17 poin.