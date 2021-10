Prediksi & Live Mola TV Final UEFA Nations League 2021 Spanyol vs Prancis, Gab Jadi Motor Tim

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) dan Live Streaming Spanyol vs Prancis di laga Final UEFA Nations League 2021, Senin (11/10/2021) via Live Streaming Mola TV. Gabi Tetap jadi andalan lini tengah Spanyol.

Siaran Langsung UEFA Nations League babak Final antara Spanyol vs Prancis pukul 01.45 WIB.

Ferran Torres dan Benzema berpeluang besar diturunkan dalam laga ini.

Duel Spanyol vs Prancis di UEFA Nations League 2021.

Spanyol dan Prancis akan saling berhadapan di final Nations League, yang dijadwalkan berlangsung di Stadio San Siro di Milan pada Minggu malam.

La Roja meraih kemenangan 2-1 atas Italia di semifinal pada Rabu berkat dua gol dari Ferran Torres, yang harus diganti setelah mengalami cedera.

Isco (kedua dari kiri) menggiring bola saat timnas Spanyol mengalahkan Italia pada laga Grup G Kualifikasi Piala Dunia 2018 zona Eropa di Stadion Santiago Bernabeu, Sabtu (2/8/2017). Italia dan Spanyol kembali bertemu di babak semifinal Euro 2021 (GABRIEL BOUYS / AFP)

Penyerang Manchester City itu diperkirakan akan pulih tepat waktu untuk pertandingan melawan Prancis dan harus siap membantu Luis Enrique untuk final di Milan.

Pelatih Spanyol itu diperkirakan tidak akan membuat banyak perubahan pada tim yang mendominasi saat melawan Italia.

Oleh karena itu, wonderkid Barcelona Gavi bisa mulai di lini tengah lagi, dengan Pablo Sarabia, Ferran dan Mikel Oyarzabal tampil di depan dalam penentuan dengan Les Blues.

Sementara itu, Prancis bangkit dari comeback brilian di babak kedua setelah tertinggal dua gol melawan Belgia di babak pertama semifinal lainnya yang berlangsung di Allianz Stadium di Turin.