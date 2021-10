Siaran langsung Indosiar Leg 2 Kualifikasi Piala Asia Taiwan vs Indonesia, Tim Garuda Full Team

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) dan Live Streaming Taiwan vs Timnas Indonesia di leg 2 Playoff Kualifikasi Piala Asia 2023, Senin (11/10/2021) via Siaran Langsung Indosiar dan Live Streaming Mola TV. Skuat Shin Tae-yong tampil full team.

Siaran Langsung Kualifikasi Piala Asia babak Playoff antara Timnas Indonesia vs Taiwan bisa diakses via Live Streaming TV Online di www.mola.tv pukul 20.00 WIB, tapi kemungkinan tak bisa via Live Streaming Indosiar karena free to air.

Link Live Streaming Indonesia vs Taiwan ini bisa diakses via Live Streaming Mola TV dan tetap Siaran Langsung Indosiar. Cek Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) di artikel ini, Egy Maulana Vikri dan Witan Sulaeman main.

Duel Timnas Taiwan VS Timnas Indonesia di leg 2 Kualifikasi Piala Asia 2023 babak Playoff dapat diakses via Live Streaming TV Online www.mola.tv atau mungkin via Live Streaming Indosiar yang banjarmasinpost.co.id sediakan di artikel ini.

Di laga kedua in Shin Tae-yong memastikan Indonesia bakal tampil full team atau dengan kekuatan terbaik pada leg kedua play-off Kualifikasi Piala Asia 2023.

Leg pertama play-off Kualifikasi Piala Asia 2023 antara Indonesia dan Taiwan sudah berlangsung di Stadion Buriram, Kamis (7/10/2021).

Pada pertandingan itu, timnas Indonesia menang 2-1 berkat gol Ramai Rumakiek dan Evan Dimas.

Namun, kemenangan skuad Garuda diwarnai cedera Ramai Rumakiek, Asnawi Mangkualam, dan Ricky Kambuaya.

Ramai Rumakiek mengalami cedera usai kakinya diterjang oleh pemain Taiwan yang memakai pull besi di sepatunya.

Duel Timnas Taiwan VS Timnas Indonesia di leg 1 Kualifikasi Piala Asia 2023 babak Playoff di Stadion Buriram, Kamis (7/10/2021). (IG @PSSI)

Ricky Kambuaya yang juga menjalani debutnya bersama timnas ini sama-sama mengalami ketidaknyamanan sehingga digantikan pada menit ke-72.