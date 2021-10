Tak Rayakan Ultah Lucio Bareng Celine Evangelista, Stefan William Tulis Ucapan Menyentuh

Tak Rayakan Ultah Lucio Bareng Celine Evangelista, Stefan William Tulis Ucapan Ini





BANJARMASINPOST.CO.ID - Putra sulung pesinetron Stefan William dan Celine Evangelista berulang tahun. Lucio Otthlid William genap berusia 4 tahun pada Sabtu, 9 Oktober 2021 ini.

Namun perayaan ulang tahun tersebut diadakan tanpa sosok Stefan William.

Sebab, Celine Evangelista dan Stefan William masih berseteru. Pasangan suami istri tersebut masih berpisah rumah sampai dengan sekarang.

Lagi berada di Bali, sang aktor tentu tak bisa merayakan ulang tahun putra pertamanya bersama Celine Evangelista.

Maka Stefan William memberi ucapan melalui akun instagram pribadinya, @stefannwillliam.

Ucapan Ultah Steven William ke Lucio yang tengah Ultah (@stefannwillliam)

Berdasarkan pantauan Banjarmasinpost.co.id, Stefan mengunggah foto Lucio sedang duduk di jendela.

Teiring ucapan khusus dari suami Celine Evangelista itu.

“happy birthday cioo

wishing you a birthday thats just as wonderful as you are, “ tulis Stefan William dalam caption, dikutip Banjarmasinpost.co.id, Sabtu (9/10/2021).