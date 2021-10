Final UEFA Nations League Spanyol vs Prancis Live Mola TV, Bentrok 2 Raksasa di San Siro

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) dan Live Streaming Spanyol vs Prancis di laga Final UEFA Nations League 2021, Senin (11/10/2021) via Live Streaming Mola TV.

Siaran Langsung UEFA Nations League babak Final antara Spanyol vs Prancis

Ferran Torres dan Kylian Mbappe berpeluang besar diturunkan dalam laga ini.

Duel Spanyol vs Prancis di UEFA Nations League 2021

Spanyol dan Prancis akan bertarung memperebutkan gelar juara UEFA Nations League edisi kedua di San Siro pada Minggu malam.

Ini akan menjadi bentrokan para raksasa di San Siro Minggu malam ini saat tim kelas berat Eropa Spanyol dan Prancis bertabrakan di final UEFA Nations League 2020/21.

Spanyol, yang memenangkan trofi internasional besar terakhir mereka pada tahun 2012, sedang dalam perjalanan menuju pemulihan di bawah Luis Enrique.

La Roja memenangkan Grup A4 di edisi kedua Liga Bangsa-Bangsa, hanya kalah satu dari enam pertandingan mereka, untuk memesan tempat di semi-final.

Awal pekan ini, mereka mengalahkan Italia 2-1 di tahap kedua dari belakang kompetisi untuk mencapai acara pameran.

Pemain depan Mesir Emam Ashour (tengah L) bersaing memperebutkan bola dengan gelandang Spanyol Mikel Merino (tengah R) selama pertandingan sepak bola putaran pertama grup C putra Olimpiade Tokyo 2020 antara Mesir dan Spanyol di Sapporo Dome di Sapporo pada 22 Juli 2021. ASANO IKKO / AFP (ASANO IKKO / AFP)

Setelah tersingkir dari babak semifinal UEFA Euro 2020 awal musim panas ini, Spanyol akan berharap untuk menghapus kenangan itu dan mengangkat trofi pada hari Minggu.