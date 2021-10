Jadwal dan Klasemen Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Conmebol, Brasil Sempurna

BANJARMASINPOST.CO.ID - Kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Conmebol akan kembali bergulir pada Senin (11/10/2021) pagi ini WIB.

Sejumlah duel panas pun akan tersaji, satu di antaranya adalah pertandingan antara Timnas Argentina versus Uruguay yang akan berlangsung di Estadio Monumental Antonio Vespucio Liberti, Buenos Aires.

Sebelumnya juga ada laga Bolivia Vs Peru pada pukul 03.00 WIB di jam yang sama ada Venezuela Vs Ekuador.

Disusul laga Kolombia Vs Brasil - pukul 04.00 WIB, Argentina Vs Uruguay - pukul 06.30 WIB, Chile Vs Paraguay pukul 07.00 WIB.

Sebelum menyaksikan laga ada baiknya melihat daftar klasemen sementara Kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Conmebol. Klasemen ada setelah artikel ini.

Bermain di kandang sendiri, Timnas Argentina lebih diunggulkan meraih kemenangan.Timnas Argentina kembali gagal meraih kemenangan dalam lanjutan Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Conmebol atau Amerika Selatan.

Setelah menelan tiga kali imbang, Argentina kini tersandung oleh Paraguay yang tampil penuh daya juang saat bertahan. Laga Paraguay vs Argentina berkesudahan imbang 0-0.

Situasi ini kemudian menyulitkan langkah Argentina yang sedang berupaya memangkas jarak poin dari Brasil selaku pemimpin klasemen Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Conmebol.

Saat bersua Paraguay di Stadion Defensores del Chaco, Asuncion, Jumat (8/10/2021) pagi WIB, Argentina kesulitan mencetak gol.

Lionel Messi dkk tak mampu membobol gawang Paraguay meski memiliki sederet peluang.