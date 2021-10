Jadwal Liga 2 Live Streaming, PSG vs Persijap & derby Mataram PSIM vs Persis, Kaesang Ingin Menang

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Liga 2 2021 hari ini yang akan mulai digelar mulai Senin (11/10/2021) akan disiarkan langsung di Indosiar dan bisa diakses via Live Streaming OChannel dan Live Streaming TV Online Vidio.com. Ada PSG Pati vs Persijap Jepara, Sriwijaya FC vs Semen Padang, Mitra Kukar vs Sulut United & derby Mataram PSIM Yogyakarta vs Persis Solo.

Seluruh laga Liga 2 dapat disaksikan via Live Streaming OChannel dan Live Streaming TV Online di laman Vidio.

Khusus Jadwal Liga 2 hari ini, tersaji 3 laga yakni semuanya tayang via Live Streaming TV Online Vidio dan Live Streaming OChannel. Namun belum diketahui tim mana yang dipilih.

Jadwal bisa diakses di akhir berita.

Dari semula jadwal Liga 2, Derbi Mataran antara PSIM Yogjakarta vs Persis Solo yang menarik.

Direktur Utama Persis Solo, Kaesang Pangarep menargetkan klub berjuluk Laskar Sambernyawa meraih kemenangan saat bertemu PSIM Yogyakarta.

Hal tersebut diungkapkan Kaesang menyusul hasil imbang 1-1 yang diraih Persis Solo saat bertemu Persijap Jepara pada laga kedua Grup C, Selasa (5/10/2021) malam.

"Seru itu, target kudu menang, kayak hari ini harusnya menang," ujar Kaesang usai menyaksikan laga antara Persis kontra Persijap dilansir dari laman Tribunnews.com.

Pertemuan Persis kontra PSIM Yogyakarta yang dikenal dengan "Derby Mataram" diprediksi bakal berlangsung sengit.

Kaesang Pangarep dan Darmawan Jaya Ikuti Jalan Santai (Humas Pemko Banjarbaru)

Terlebih pertemuan PSIM dan Persis dibayangi hasil kurang maksimal yang diraih masing-masing tim di pertandingan sebelumnya.