Prediksi Argentina vs Uruguay di Kualifikasi Piala Dunia, Adu Tajam Lionel Messi vs Luiz Suarez

BANJARMASINPIOST.CO.ID - Prediksi susunan pemain (line up) dan Live Streraming Argentina vs Uruguay di Kualifikasi Piala Dunia zona Conmebol Senin (11/10/2021) via Live Streaming TV Online Mola TV. Duel Lionel Messi vs Luiz Suarez.

Siaran langsung Kualifikasi Piala Dunia zona Conmebol Argentina vs Uruguay bisa diakses via Live Streaming TV Online di www.mola.tv pada pukul 06.30 WIB.

Live streaming Argentina vs Uruguay ini bisa diakses via Live Streaming Mola TV. Cek Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) di artikel ini.

Duel Argentina vs Uruguay di Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Conmebol dapat diakses via Live Streaming TV Online www.mola.tv yang banjarmasinpost.co.id sediakan di artikel ini.

Baca juga: Prediksi Live Mola TV Kolombia vs Brasil di Kualifikasi Piala Dunia, Neymar Kembali Tampil

Baca juga: Prediksi & Line Up Taiwan vs Indonesia di Playoff Kualifikasi Piala Asia, Waspada Serangan Balik

Baca juga: Sikap Lionel Messi Soal Rumor Transfer Mbappe dari PSG ke Real Madrid di Liga Spanyol

Argentina akan berusaha untuk menutup kesenjangan delapan poin dengan pemimpin Brasil dan mengkonsolidasikan tempat mereka di empat besar, ketika mereka menjamu Uruguay untuk kualifikasi Piala Dunia 2022 pada Senin pagi besok.

Kedua negara Amerika Selatan menuju ke pertemuan ini setelah bermain imbang tanpa gol pada hari Jumat masing-masing melawan Paraguay dan Kolombia.

Delapan kemenangan mengesankan Argentina di semua kompetisi berakhir melawan Paraguay di Asuncion, karena Lionel Messi dan rekan tidak dapat menemukan sebuah terobosan.

Ekspresi Lionel Messi saat Angel di Maria mencetak gol dalam laga final Copa America 2021 Brazil vs Argentina Minggu (11/7) pagi WIB. (Twitter @copaamerica)

Juara Copa America 2021, yang telah mencetak gol di masing-masing dari 20 pertandingan internasional sebelumnya, gagal mencetak gol pada hari Jumat untuk pertama kalinya sejak September 2019, dalam hasil imbang tanpa gol melawan Chili.

Dilansir Sports Mole pasukan Lionel Scaloni sekarang telah bermain imbang dua kali melawan Paraguay selama kampanye kualifikasi mereka dan setelah sebelumnya kehilangan poin melawan Chili dan Kolombia juga.

Harapan mereka untuk mengklaim posisi teratas tampak tipis, karena pakaian Brasil yang merajalela mampu memperpanjang keunggulan mereka di puncak ke delapan poin.