Prediksi Live Mola TV Kolombia vs Brasil di Kualifikasi Piala Dunia, Neymar Kembali Tampil

Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) dan Live Streaming Kolombia vs Brasil di Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona CONMEBOL

Senin (11/10/2021). Neymar kembali main.

Siaran Langsung Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Conmebol Kolombia vs Brasil pada pukul 04.00 WIB.

Live streaming Kolombia vs Brasil ini bisa diakses via Live Streaming Mola TV. Cek Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) di artikel ini.

Duel Kolombia vs Brasil di Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Conmebol dapat diakses via Live Streaming TV Online www.mola.tv yang banjarmasinpost.co.id sediakan di artikel ini.

Bentrokan Amerika Selatan antara Kolombia dan Brasil, termasuk prediksi, berita tim, dan kemungkinan susunan pemain.

Raksasa Amerika Selatan Brasil akan berusaha untuk mengklaim kemenangan ke-10 berturut-turut mereka di Kualifikasi Piala Dunia ketika mereka melakukan perjalanan ke Barranquilla untuk menghadapi Kolombia pada hari Minggu.

Selecao telah mengumpulkan maksimum 27 poin dari sembilan pertandingan mereka sejauh ini, sementara tuan rumah duduk 13 poin lebih jauh, setelah mengamankan hanya tiga kemenangan dari 10 kualifikasi mereka.

Rekor sempurna Brasil di kualifikasi tetap utuh, meskipun mereka harus bangkit dari ketinggalan satu gol untuk mengalahkan Venezuela 3-1 pada pertandingan tandang pada Jumat.

Eric Ramirez membawa tuan rumah memimpin kejutan di menit ke-11, hanya gol ketiga yang kebobolan Brasil di Kualifikasi.

Pemain Brasil melakukan selebrasi setelah Gabriel Jesus mencetak gol ke gawang Jerman pada laga persahabatan di Olympiastadion, Berlin, Selasa (27/3/2018) waktu setempat atau Rabu dini hari WIB. (ROBERT MICHAEL / AFP)

Tim asuhan Tite mendominasi untuk periode besar tetapi berjuang untuk kembali menyamakan kedudukan hingga menit ke-71, ketika Marquinhos menyundul dari tendangan sudut yang diambil oleh Raphinha, yang masuk dari bangku cadangan untuk melakukan debut internasionalnya.