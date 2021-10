Jadwal Live Streaming TV Online Liga 2 Ada Sriwijaya vs Semen Padang, PSMS, Kalteng Putra & PSG Pati

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut ini jadwal siaran langsung Liga 2 2021 hari ini. Live Streaming TV Online dan tidak ada tayangan di Indosiar, 8 pertandingan dimainkan di lanjutan Liga kasta kedua ini.

Hari ini ada 8 pertandingan Live Streaming TV Online Liga 2 2021 yang dimainkan, Badak Lampung vs Martapura Dewa United, PSMS Medan vs Babel United, Sriwijaya FC vs Semen Padang dan Kalteng Putra vs Persewar.

Tidak ada satupun pertandingan Liga 2 2021 hari ini yang tayang gratis melalui siaran langsung Indosiar. Hanya live Streaming TV Online Vidio.com dan OChanel. Empat laga akan di mulai pukul 15.15 WIB dua laga pukul 18.15 dan dua laga pukul 20.30 salah satunya laga Kalteng Putra vs Persewar.

Delapan pertandingan Live Streaming TV Online Liga 2 2021 jadwal lengkap live streaming ada di bawah berita.

Laga menarik tersaji pada Semen Padang yang sebelumnya hanya bermain imbang 1-1 dengan PSPS Riau menargetkan kemenangan pada laga kali ini.

Sriwijaya FC saat ini memuncaki klasemen Grup A Liga 2 setelah pada laga pekan lalu meraih kemenangan tipis 1-0 dari Babel United. Semen Padang FC harus puas berbagi tempat denga tiga tim lainnya yang sama-sama baru mengumpulkan satu angka.

Tentu saja laga kedua ini menjadi motivasi bagi tuan rumah untuk meraih kemangan perdana.

Pelatih Semen Padang Weliansyah, mengatakan bahwa para pemainnya saat ini dalam kondisi siap tempur. Dia menyatakan bahwa mereka telah melakukan evaluasi terkait penampilan pada laga pertama pekan lalu.

"Semen Padang dan semua pemain siap memainkan laga. Semoga anak-anak bermain baik dan berusaha semaksimal mungkin," kata Weliansyah dalam konferensi pers virtual yang digelar Minggu kemarin.

Pelatih Semen Padang FC, Weliansyah (REZI AZWAR/TRIBUNPADANG.COM)

Wildansyah menyatakan mereka akan tetap menurunkan skema permainan menyerang seperti pada laga pertama. Dia menilai timnya hanya kurang dalam hal penyelesaian akhir karena penyerang mereka Aldino masih gugup pada laga pertamanya.