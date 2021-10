KalselPedia - Profil Awiek Hadi Widodo, Pendiri JikaMaka Tabalong

BANJARMASINPOST.CO.ID, KalselPedia - JikaMaka merupakan satu program di Kabupaten Tabalong, Kalsel, yang fokus untuk mencetak wira usaha muda melalui berbagai kursus dan pelatihan gratis.

Base camp JikaMaka yang ada di Jalan Ketimun S 21 No 3A Kompleks Pertamina, Belimbing, kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Kalsel.

Peogram yang sudah meluluskan puluhan ribu orang ini digagas dan didirikan, Awiek Hadi Widodo.

Pria kelahiran Jember, 1 April 1973 yang sekarang menetap di Tabalong ini memiliki kualifikasi dalam bidang komputer, antara lain, Program Microsoft Office, Program Design Graphic, Program Drafter,

Animasi Design, Audio & Video Editing, Internet dan Teknisi.

Dengan kemampuanya itu, Awiek juga memiliki pengalaman sebagai tenaga pengajar dan trainer di Jakarta, Jember dan juga Ponorogo.

Selain itu beberapa jabatan ketua di organisasi juga pernah dijalaninya, antara lain Ketua HIPPKI (Himpunan Penyelenggara Pendidikan KursusIndonesia) Tabalong, Ketua HILLSI (Himpunan Lembaga Latihan Seluruh Indonesia) Tabalong dan Ketua AISI (Asosiasi Instruktur Seluruh Indonesia) Tabalong.

Beberapa buku juga pernah dibuatnya, diantaranya CorelDraw For Graphic Design - 1996, Image in CorelPhotoPaint, Adobe Page Maker 7.0 For Setting, 6 Jam untuk Microsoft Word, Excell For Statistik, Macromedia Flash For Animation, Swish Max For Text Animation, Beranimasi di Swish 3D dan Berkembang Bersama Motivasi Diri Sendiri.

Selain itu dengan apa yang dilakukannya ini Awiek juga beberapa kali mendapatkan penghargaan, baik di tingkat Kabupaten Tabalong, di tingkat Provinsi Kalsel dan juga di level nasional.

Penghargaan yang pernah diraihnya, Juara I Inovasi Pengembangan Lembaga Pendidikan Luar Sekolah Kabupaten Tabalong, Juara I Jambore Pendidikan Luar Sekolah LKP Provinsi Kalimantan Selatan .

Duta Pendidikan Kalimantan Selatan PTK-PAUNI Tingkat Nasional di Batam, Juara 1 Pengembangan Lembaga Pendidikan Luar Sekolah Kabupaten Tabalong.