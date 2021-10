Masuk Trending Topic Twitter Gegara Line ID Bocor, Iqbaal Ramadhan: Ngak Perlu Heboh

BANJARMASINPOST.CO.ID- Artis Iqbaal Ramadhan saat ini kebanjiran chat atau pesan di Linenya.

Ini setelah Lien ID miliknya tersebar keluar. Tak ayal lagi banyak pesan masuk ke Line miliknya.

Meski Line tersebut awalnya privat, pemain Dillan 1990 ini tak marah. Eks personil Coboy Junior ini justru terlihat santai.

Tersebarnya Line ID Iqbaal Ramadhan ini malah masuk dalam

jajaran trending topic Twitter.

Iqbaal bahkan mempersilakan siapa saja yang ingin meng-add Line ID miliknya.

Lewat tulisan tangan yang diunggah ke Instagram Story, Iqbaal mengungkapkan perasaannya.

"Iya, gue tahu Line ID gue bocor.

Biasa aja, gak perlu heboh.

Sembilansatusatu emang tadinya buat personal. Tapi setelah dipikir-pikir, I guess nothing is too personal.

Jadi, feel free to add me kalo mau," tulis Iqbaal seperti dikutip TribunStyle.com dari Instagram, Senin 11 Oktober 2021.