Jadwal Liga 1 Pekan Ini Live Indosiar, Bhayangkara vs Persib, Persija vs Arema, PSM vs Bali United

Jadwal Liga 1 2021 Sepanjang Oktober, Dibuka PSS Sleman vs Barito Putera dan Bhayangkara FC vs Persib Bandung, Persija vs Arema, PSM vs Bali United

BANJARMASINPOST.CO.ID – Berikut Jadwal Liga 1 2021 lengkap yang akan digelar sepanjang bulan Oktober 2021 dan tayang via Siaran Langsung Indosiar dan Live Streaming TV Online Vidio. Ada PSS Sleman vs Barito Putera dan Bhayangkara FC Vs Persib Bandung.

Sebanyak 18 tim akan menjalani pekan lanjutan BRI Liga 1 2021 setelah menyelesaikan enam pekan pertandingan dan bisa disaksikan via Siaran TV Indosiar dan TV Online Vidio. Selain itu ada laga PSM Makassar vs BALI UNITED FC, Persija Jakarta vs Arema FC, Persipura vs Persebaya dan banyak lainnya.

18 tim akan berpindah stadion untuk kembali menggelar pertandingan seri kedua di Jadwal Liga 1 2021 yang selalu tayang via Siaran Langsung Indosiar dan Live Streaming TV Online Vidio. Ada PSS Sleman vs Barito Putera dan Bhayangkara FC Vs Persib Bandung.

Stadion Manahan Solo akan menjadi stadion utama yang akan digunakan dalam pertandingan Liga 1 seri kedua ini. Beberapa laga menarik di antaranya, PSM Makassar vs BALI UNITED FC, Persija Jakarta vs Arema FC, Persipura vs Persebaya

Baca juga: Indonesia Lolos Kualifikasi Piala Asia 2023, Hasil Akhir Timnas Indonesia vs Taiwan 3-0, Gol Witan

Seri kedua Liga 1 2021 akan terpusat di Jawa Tengah dan Yogyakarta.

Selain Stadion Manahan, juga ada Stadion Maguwoharjo Sleman, Stadion Moch Soebroto Magelang, dan Stadion Sultan Agung Bantul.

Stadion Manahan Solo siap menggelar 14 pertandingan Liga 1 2021, yang dimulai dari 15 Oktober hingga 6 November 2021.

Pekan ke-7 kompetisis sepak bola nomor wahid di Indonesia ini akan dibuka dengan pertandingan PSIS Semarang yang akan berduel dengan Persik Kediri pada Jumat, 15 Oktober 2021 mendatang.

Sementara itu, pemuncak kalsemen sementara Liga 1 2021, Bhayangkara FC akan melakukan debut lanjutanya dengan melawan Persib Bandung.

Persib Bandung sendiri saat ini bertengger di posisi kelima klasemen sementara, dengan raihan poin 10.