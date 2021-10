Jadwal Liga 2 2021 Hari Ini Live TV Online Vidio, RANS Cilegon FC vs Perserang, PSIM vs Persis Solo

Jadwal Liga 2 2021 Pekan 3 via Live Streaming OChannel dan Live Streaming TV Online Vidio, RANS Cilegon FC vs Perserang, PSIM vs Persis Solo

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Liga 2 2021 hari ini Selasa (12/10/2021) via Live Streaming OChannel dan Live Streaming TV Online vidio. Ada RANS Cilegon FC vs Perserang Serang, KS Tiga Naga vs PSPS Riau, PSIM Yogyakarta vs Persis Solo dan Persiba Balikpapan vs PSBS Biak.

Sampai saat ini, Sriwijaya FC, Kalteng Putra, Martapura Dewa United dan PSCS Cilacap masih memimpin Klasemen Liga 2.

Siaran Langsung Jadwal Liga 2 dapat Anda saksikan melalui Live Streaming OChannel maupun Live Streaming TV Online di Vidio. Termasuk laga RANS Cilegon FC vs Perserang Serang, KS Tiga Naga vs PSPS Riau, PSIM Yogyakarta vs Persis Solo dan Persiba Balikpapan vs PSBS Biak

Sebelumnya simak Klasemen Liga 2 di Grup B dan Grup C yang ada di artikel ini.

Laga menarik akan tersaji dari Grup C saat Persis Solo berhadapan dengan PSIM Yogyakarta pada Selasa (12/10/2021) pukul 18.30 WIB via Live Streaming OChannel maupun Live Streaming TV Online di Vidio.

Persis arahan Eko Purjianto tentu ingin kembali ke jalur kemenangan.

Setelah mengalahkan PSG Pati di laga pertama, Persis harus rela berbagi poin kontra Persijap Jepara di laga kedua.

Kemenangan kontra PSIM setidaknya membuka peluang bagi Beto Goncalves dan kolega untuk menapaki peringkat pertama.

Asa itu bisa saja terwujud andai PSCS Cilacap, pemuncak klasemen Grup C dengan koleksi 6 poin, gagal mengalahkan Hizbul Wathan.

Walau hanya bisa meraih 2 hasil imbang, tetapi Hizbul Wathan tak boleh dianggap remeh.