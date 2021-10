LINK Nonton TV Online Mola TV, Inggris vs Hungaria di Kualifikasi Piala Dunia, Bukti Ketajaman Kane

BANJARMASINPIOST.CO.ID - Saksikan Live Streraming Inggris vs Hungaria di Kualifikasi Piala Dunia zona Eropa, Rabu (13/10/2021) via Live Streaming Mola TV. Harry Kane main.

Siaran langsung Kualifikasi Piala Dunia zona Eropa antara Inggris vs Hungaria bisa diakses via Live Streaming TV Online di www.mola.tv pada pukul 01.45 WIB.

Live streaming Inggris vs Hungaria ini bisa diakses via Live Streaming Mola TV. Cek Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) di artikel ini, Harry Kane main.

Duel Inggris vs Hungaria di Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Eropa dapat diakses via Live Streaming TV Online www.mola.tv yang banjarmasinpost.co.id sediakan di artikel ini.

Baca juga: SESAAT LAGI Link Indosiar! Live TV Online PSIM vs Persis di Liga 2 Mulai Jam 18.15 WIB

Baca juga: Prediksi & Siaran Langsung TVRI Thomas & Uber Cup 2021 Hari Ini, Indonesia vs Jepang, Tetap All Out

Timnas Inggris masih kokoh di puncak klasemen sementara Grup I Pra Piala Dunia 2022 Zona UEFA dengan raihan 19 poin dari 7 pertandingan.

Albania mengekor di posisi 2 dengan jumlah laga yang sama dan mengumpulkan 15 poin atau berjarak 4 poin dari The Three Lions.

Calon lawan Inggris di laga terdekat nanti yakni Hungaria ada di peringkat 4 dengan mengoleksi 10 poin.

Di atas Hungaria, Polandia bercokol di posisi 3 klasemen sementara Grup I Kualifikasi Piala Dunia 2022 dengan 14 poin.

Adapun Andorra dan San Marino terperosok di dua ranking terbawah Grup I.

Para pemain Inggris merayakan gol kedua mereka selama pertandingan sepak bola perempat final UEFA EURO 2020 antara Ukraina dan Inggris di Stadion Olimpiade di Roma pada 3 Juli 2021/hasil akhir Ukraina vs Inggris di Perempat final Euro 2021, Dwigol Harry Kane, Harry Maguire dan Jordan Henderson bawa tiga singa menang 0-4 (Alberto PIZZOLI / POOL / AFP)

Di atas kertas, Inggris tentunya lebih diunggulkan ketimbang Hungaria.