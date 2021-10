Link Streaming Portugal vs Luksemburg di Kualifikasi Piala Dunia, Ronaldo Cetak Banyak Gol

Pemain Portugal merayakan gol saat mencetak gol dalam pertandingan UEFA Nations League A Grup 3 antara Kroasia vs Portugal di Stadion Poljud , 17 November.

Sejak 1961, Portugal tercatat tidak pernah kalah dari Luksemburg. Dalam kurun tersebut, Selecao das Quinas telah mengantongi 13 kemenangan dan 1 hasil imbang dari 14 pertemuan.

Tidak hanya dari segi head to head, kualitas komposisi pemain Portugal juga lebih baik daripada Luksemburg. Pelatih Portugal, Fernando Santos, punya segudang pemain kelas dunia, salah satunya tentu saja Cristiano Ronaldo.

Namun, bukan berarti Luksemburg tak punya kesempatan sama sekali. Terlebih mereka kini tergolong salah satu pesaing terdekat Portugal di papan klasemen Grup A.

Hingga menjelang matchday ke-6, Portugal berada di urutan 2 klasemen dengan mengantongi 13 poin. Sementara itu, Luksemburg membuntuti di tempat ke-3 dengan raihan 6 angka.

Cristiano Ronaldo mencetak dua gol di pertandingan Hungaria vs Portugal di Euro 2020 Rabu (16/6) di Puskas Arena (Twitter @euro2020)

Motivasi bermain para penggawa Portugal sedang menanjak. Pekan lalu, tepatnya pada Minggu (10/10), Selecao das Quinas sukses memetik kemenangan meyakinkan 3-0 atas Qatar dalam laga uji coba.

Terlebih, 2 dari 3 pencetak gol Portugal berasal dari aksi pemain depan, yakni Cristiano Ronaldo dan Andre Silva.