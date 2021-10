LINK Streaming TVRI Uber Cup 2021 Hari Ini, Indonesia vs Jepang di Live TV Online Usee TV & Vidio

Link Live Streaming Thomas Cup & Uber Cup 2021 via Live Streaming Usee TV, Siaran Langsung TVRI & Live Streaming TV Online Vidio, Indonesia vs Jepang

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Piala Thomas dan Uber 2021 hari ini Selasa (12/10/2021) akan terjadi duel Indonesia vs Jepang untuk perebutan posisi juara Grup A. Seluruh laga di fase grup hingga final bisa ditonton via Live Streaming TV Online di Vidio dan beberapa via Siaran Langsung TVRI.

Pada turnamen badminton ini, Tim Thomas Cup 2021 dan Uber Cup 2021 Indonesia membawa masing-masing 12 pemain untuk tim putra maupun putri. Link Live Streaming Usee TV, Live Streaming TVRI dan Vidio ada di artikel ini.

Selain Siaran Langsung TVRI, jadwal Siaran Langsung Piala Thomas dan Uber 2021 bisa diakses juga via Live Streaming TV Online Vidio. Hari Ini ada Indonesia vs Jepang.

Link Live Streaming Thomas Cup dan Uber Cup sudah banjarmasinpost.co.id sediakan di bagian bawah artikel ini. Mulai Link Live Streaming Usee TV, Live Streaming TVRI dan Vidio.

Dalam jadwal Thomas Cup dan Uber Cup hari ini Selasa (12/10/2021) akan terjadi duel Indonesia vs Jepang untuk perebutan posisi juara Grup A.

Pertarungan Indonesia vs Jepang yang merupakan dua tim besar di turnamen badminton Piala Thomas dan Piala Uber ini tayang via Siaran Langsung TVRI dan Live Streaming TV Online Vidio mulai pukul 18.30 WIB.

Tim putri Indonesia menuai kemenangan kedua di Grup A Uber Cup 2021 pada Senin (12/10/2021). Untuk hari ini, tim Thomas Cup Indonesia tidak ada jadwal pertandingan.

Regu badminton putri Indonesia sudah memastikan masuk daftar tim lolos 8 besar Piala Uber 2021.

Ketika menghadapi Perancis di Court 1 Ceres Arena, Aarhus, Denmark, kontingen Merah-Putih unggul 4-1.

Ini membuat Indonesia sejajar dengan Jepang di klasemen Uber Cup Grup A, hanya dipisahkan oleh kemenangan set.