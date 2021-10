SEDANG BERLNGSUNG Live Streaming Liga 2 RANS Cilegon vs Perserang, Klub Raffi Ahmad Ingin Menang

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sedang berlangsung Live streaming RANS Cilegon FC vs Perserang di Liga 2 2021 hari ini Selasa (12/10/2021) sore. Siaran langsung OChannel RANS Cilegon FC butuh kemenangan.

Saat ini Sedang Berlangsung Live streaming RANS Cilegon FC vs Perserang di Liga 2 2021ini disiarkan langsung oleh siaran langsung OChanel dan Live Streaming Vidio.com pada pukul 15.15 WIB.

Link Live streaming RANS Cilegon FC vs Perserang di Liga 2 2021 ini akan disiarkan langsung oleh siaran langsung OChanel dan Live Streaming Vidio.com tautanya ada setelah berita ini.

Selain laga RANS Cilegon FC vs Perserang di Liga 2 2021 aa jadwal lain S Tiga Naga vs PSPS Riau, PSIM Yogyakarta vs Persis Solo dan Persiba Balikpapan vs PSBS Biak.

Siaran Langsung Jadwal Liga 2 dapat Anda saksikan melalui Live Streaming OChannel maupun Live Streaming TV Online di Vidio. Termasuk laga RANS Cilegon FC vs Perserang Serang, KS Tiga Naga vs PSPS Riau, PSIM Yogyakarta vs Persis Solo dan Persiba Balikpapan vs PSBS Biak

laga Grup B, RANS Cilegon menargetkan kemenangan dalam laga kontra Perserang Serang demi membuat posisi mereka lebih baik di tabel klasemen.

Di sisi lain, Perserang juga berambisi untuk memetic kemenangan dalam laga kontra RANS Cilegon FC

Klub milik prsenter Raffi Ahmad ini sangat berambisi uyntuk memnangkan laga setelahs ebelumnya kalah 0-2 dari Dewa United pada pekan kedua Liga 2 2021 Grup B.

di laga lain Persis arahan Eko Purjianto tentu ingin kembali ke jalur kemenangan.

Setelah mengalahkan PSG Pati di laga pertama, Persis harus rela berbagi poin kontra Persijap Jepara di laga kedua.