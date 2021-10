SESAAT LAGI Link Indosiar! Live TV Online PSIM vs Persis di Liga 2 Mulai Jam 18.15 WIB

BANJARMASINPOST.CO.ID - SESAAT LAGI Live Streaming PSIM vs Persis di Derby Mataram Liga 2 2021, Rabu (12/10/2021) tayang via Siaran Langsung Indosiar dan via Live Streaming Indosiar. Beto Goncalves main.

Siaran Langsung Liga 2 2021 laga Derby Mataram antara PSIM vs Persis Solo pukul 18.15 WIB.

Duel PSIM vs Persis Solo di Derby Mataran Liga 2 2021

Duel PSIM vs Persis Solo di Derby Mataran Liga 2 2021 dapat diakses via Live Streaming TV Online Vidio.com dan tak di Indosiar.

Rekor impresif saat meladeni PSIM pada kompetisi Liga 2 2019 lalu menjadi bekal positif bagi Persis saat terlibat bentrok dalam pertandingan ini.

Pada hajatan kompetisi terakhir itu, Laskar Sambernyawa selalu mencatatkan kemenangan atas tim tetangga.

Setelah unggul 2-1 di putaran pertama, klub asal Solo tersebut kembali meraih hasil maksimal di markas lawan lewat skor 2-3.

Eko Purdjianto selaku juru taktik Persis menyatakan raihan itu bisa menjadi motivasi tersendiri bagi armada asuhannya.

Eko Purdjianto selaku juru taktik Persis (IG Eko Purdjianto)

Dengan kerja keras yang siap ditampilkan di atas lapangan, ia optimistis mampu kantongi 3 poin.

“Tim siap menghadapi PSIM hari Selasa. Dua kemenangan di laga sebelumnya melawan PSIM menjadi motivasi tersendiri untuk lebih kerja keras karena kemarin kami hilang 2 poin waktu lawan Persijap. Lawan PSIM kita akan kerja keras untuk dapat tiga poin,” ucap Eko, dikutip laman resmi PT LIB.