Dul Jaelani Puji Maia Estianty Berkerudung, Usai Liburan Bersama Irwan Mussry dan El Rumi di Amerika

BANJARMASINPOST.CO.ID - Dul Jaelani memuji sang ibu Musisi Maia Estianty yang kini mengenakan hijab.

"How beautiful they are," tulis Dul melalui akun instagram pribadinya

Kerudung ibu dari Al, El, Dul tersebut dikenakan usai kembali dari Amerika Serikat bersama Irwan Mussry dan El Rumi.

Musisi Maia Estianty sendiri terlihat tampil berbeda dengan mengenakan hijab usai kembali dari Amerika Serikat bersama Irwan Mussry dan El Rumi.

Biasa tampil dengan gaya rambut pendek dan pakaian modis, kini tampak ada yang berbeda dari penampilan ibu Al, El, Dul tersebut.

Maia Estianty tampil berhijab saat berfoto bareng (instagram maiaestiantyreal)

Pasalnya terlihat melalui unggahan di akun instgram milikinya, Rabu (13/10/2021) Maia tampil dengan mengenakan hijab dan menutupi seluruh rambutnya.

Mulanya dalam storynya itu tampak Maia kembali membagikan uggahan milik sang sahabat.

Keduanya tampak seperti bertemu di kediaman Maia Estianty di Kawasan Pejaten.

"Pejaten rasa Bali," tulis Steramita rekan Maia.

Namun menariknya dalam foto keduanya itu Maia tampak tampil tertutup dengan mengenakan hijab berwarna hitam.