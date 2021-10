Jadwal Liga Inggris Pekan Ini Siaran Langsung SCTV & Mola TV, Leicester vs MU, Man City & Liverpool

Jadwal Liga Inggris Pekan Ini Siaran Langsung SCTV dan Live Streaming Mola TV, Leicester vs Manchester United, Manchester City, Chelsea dan Liverpool

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Liga Inggris pekan 8 mulai Sabtu 16 Oktober 2021 dan tayang via Siaran Langsung SCTV. Laga menarik adalah duel Leicester vs Manchester United dan Manchester City vs Burnley.

Siaran Langsung Liga Inggris pekan ini berlangsung 2 hari. Sejumlah pertandingan menarik tersaji yakni Brentford vs Chelsea, Watford vs Liverpool dan lainnya yang bisa ditonton via Live Streaming Mola TV.

Sebuah kabar gembira buat kalian pecinta Premier League. Siaran Langsung SCTV akan menyiarkan dua pertandingan seru di akhir pekan tersebut, kemungkinan salah satunya adalah partai bigmatch Leicester vs Manchester United. Dan laga lainnya bisa diakses via Live Streaming Mola TV.

Memasuki pekan kedelapan EPL, persaingan di puncak klasemen semakin sengit. Terutama setelah tim-tim papan atas kompak terpeleset di pekan ketujuh kemarin.

Manchester United atau MU yang kini tengah jadi sorotan tentu bakal berusaha lagi mengejar saingan-saingannya, seperti Chelsea, Liverpool, dan Manchester City.

Cristiano Ronaldo akan mendapat ujian saat bertandang ke markas Leicester City.

Skuat asuhan Ole Gunnar Solskjaer tentunya tak mau lagi kehilangan poin penuh pada laga nanti setelah ditahan imbang Everton 1-1.

Pertandingan tak kalah sengit adalah duel Arsenal vs Crystal Palace.

Kemudian, Manchester City yang harus menjamu Burnley.

Chelsea sendiri kembali akan diuji kekuatannya saat bertandang ke markas Brentford.