Adu Peran dengan Gading Marten di Film Baru, Shandy Aulia: Hello Again Poni

BANJARMASINPOST.CO.ID - Shandy Aulia akhirnya adu peran dengan Gading Marten di film terbaru.

Dan untuk menggarap project film baru ini, memotong gaya rambutnya dengan berponi.

“Hello again poni..,” kata Shandy.

Umur istri David Herbowo saat ini menginjak 34 tahun dan tampak muda dengan rambut baruya.

Dengan rambut poni, wajahnya seolah tak menua di usia yang menginjak 34 tahun.

Shandy Aulia (Instagram @shandyaulia)

Kali ini ibunda Claire Herbowo tersebut beradu peran dengan Gading Marten.

Tampak keduanya sudah melakukan reading script.

Shandy Aulia dan Gading Marten juga sudah memulai syuting.

Pemeran film Eiffel I'm in Love tersebut menunjukkan behind the scene dari film barunya, Rabu 13 Oktober 2021.