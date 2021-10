Jadwal Siaran TV Liga 1 2021 Live Indosiar Pekan Ini, Bhayangkara FC vs Persib & Persija vs Arema

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut Jadwal Liga 1 2021 lengkap yang akan digelar sepanjang bulan Oktober 2021 dan tayang via Siaran Langsung Indosiar dan Live Streaming TV Online Vidio. Ada PSS Sleman vs Barito Putera dan Bhayangkara FC Vs Persib Bandung. Cek Klasemen Liga 1 terbaru.

Sebanyak 18 tim akan menjalani pekan lanjutan BRI Liga 1 2021 setelah menyelesaikan enam pekan pertandingan dan bisa disaksikan via Siaran TV Indosiar dan TV Online Vidio. Selain itu ada laga PSM Makassar vs Bali United FC, Persija Jakarta vs Arema FC, Persipura vs Persebaya dan banyak lainnya.

18 tim akan berpindah stadion untuk kembali menggelar pertandingan seri kedua di Jadwal Liga 1 2021 yang selalu tayang via Siaran Langsung Indosiar dan Live Streaming TV Online Vidio. Ada PSS Sleman vs Barito Putera dan Bhayangkara FC Vs Persib Bandung. Klasemen Liga 1 terbaru ada di artikel ini.

Stadion Manahan Solo akan menjadi stadion utama yang akan digunakan dalam pertandingan Liga 1 seri kedua ini. Beberapa laga menarik di antaranya, PSM Makassar vs Bali United FC, Persija Jakarta vs Arema FC, Persipura vs Persebaya

Sesuai agenda, gelaran Liga 1 2021 akan segera memasuki seri ke-2 yang sesuai rencana akan dilaksanakan di beberapa stadion di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Jawa Tengah.

Berdasarkan hasil seri pertama lalu, Bhayangkara FC bercokol di puncak pimpinan klasemen sementara. The Guardian mengoleksi 16 poin, hasil 5 kali menang dan sekali imbang.

PSIS duduk sebagai runner-up. Laskar Mahesa Jenar sudah mengemas 12 poin. Catatan yang sama juga dimiliki Bali United yang menempati peringkat 3.

Sedangkan untuk peringkat 4 dan 5 secara berturut-turut dipegang oleh Persija dan Persib. Kedua klub sama-sama mengemas 10 angka.

Sedangkan juru kunci klasemen Liga 1 adalah Persiraja via 3 angka. Tepat berdiri di atasnya adalah Barito Putera yang hanya unggul 1 poin.

Pada seri ke-2 mendatang, beberapa laga menarik juga tersaji, tepatnya untuk pekan 7.