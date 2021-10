Tak Live Indosiar! Line Up & Link Streaming PSMS vs Semen Padang di Liga 2 Malam Ini Jam 18.15 WIB

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) dan Live Streaming PSMS vs Semen Padang di Liga 2 2021, Kamis (14/10/2021) tak tayang via Siaran Langsung Indosiar dan via Live Streaming Indosiar.

Siaran Langsung Liga 2 2021 laga PSMS Medan vs Semen Padang via Live Streaming TV Online Vidio.com pukul 18.15 WIB.

Link Live Streaming PSMS vs Semen Padnag ini tak bisa diakses via Siaran Langsung Indosiar dan via Live Streaming Indosiar karena free to air. Cek Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) di artikel ini.

Duel PSMS Medan vs Semen Padang Liga 2 2021 dapat diakses via Live Streaming TV Online Vidio.com dan tidak di Indosiar.

Dari segi skor head to head (H2H), prediksi laga berjalan sengit. Meski tertinggal dari sisi rekor pertemuan dari Semen Padang, akan tetapi PSMS Medan punya tren positif pada awal kompetisi Liga 2 2021.

Tim Ayam Kinantan berhasil mendulang 4 poin dari 2 laga, hasil 1 kemenangan dan 1 imbang.

Sebaliknya, Semen Padang baru mendulang 1 poin dari 2 pertandingan, usai mendapat 1 imbang dan 1 kalah.

Mendapati hal ini, skuad Kabau Sirah pun berambisi merebut kemenangan perdana musim ini saat bersua PSMS Medan petang nanti.

Prediksi PSMS Medan vs Semen Padang Weliansyah selaku pelatih Semen Padang menyebut laga kontra PSMS Medan bakal jadi partai penting bagi timnya.

Pasalnya Vendry Mofu dan kawan-kawan membutuhkan reaksi positif serta momentum kebangkitan, usai menjalani 2 laga tanpa kemenangan. Weliansyah juga telah mengevaluasi kekalahan timnya dari Sriwijaya FC serta imbang kontra PSPS Riau, dan berusaha melakukan perbaikan saat menghadapi PSMS petang nanti.