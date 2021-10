BERLANGSUNG Live TVRI! Link Nonton TV Online Perempatfinal Thimas Cup 2021, Indonesia vs Malaysia

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Piala Thomas 2021 Indonesia vs Malaysia digelar di Ceres Arena, Aarhus, Denmark, Jumat (15/10/2021) hari ini dan tayang via Live Streaming BWF di Vidio dan beberapa via Siaran Langsung TVRI dan Live Streaming Thomas Cup lain termasuk Live Score yang saat ini sedang berlangsung. Marcus/Kevin di susunan pemain atau line up.

Pada turnamen badminton ini, Tim Piala Thomas 2021 Indonesia vs Malaysia ini bisa diakses via Live Streaming TVRI dan Live Streaming TV Online BWF di Vidio yang ada di artikel ini. Hari Ini Indonesia vs Malaysia mulai pukul 18.30 WIB dan saat ini sedang berlangsung.

Selain Siaran Langsung TVRI, jadwal Siaran Langsung bisa diakses juga via Live Streaming BWF di Vidio dan Live Streaming Thomas Cup lainnya termasuk Live Score. Daftar susunan pemain atau line up, ada Marcus/Kevin main.

Link Live Streaming Thomas Cup duel antara Indonesia vs Malaysia sudah banjarmasinpost.co.id sediakan di bagian bawah artikel ini. Mulai Link Live Streaming Usee TV, Live Streaming TVRI dan Vidio.

Pertandingan Indonesia vs Malaysia Piala Thomas 2021 digelar di Ceres Arena, Aarhus, Denmark, ibarat duel dua musuh bebuyutan.

Indonesia memiliki peluang untuk membalas kekalahan pada perempat final Piala Sudirman 2021, terutama bagi Anthony Sinisuka Ginting dan Marcus Gideon/Kevin Sanjaya.

Pada perempat final Piala Sudirman 2021 yang berlangsung di Finlandia lalu, Indonesia takluk 2-3 dari Malaysia.

Tunggal putra Indonesia Anthony Sinisuka Ginting ditaklukkan wakil Malaysia Lee Zii Jia pada babak perempat final Piala Sudirman 2021.

Peraih medali perunggu Olimpiade Tokyo 2020 tersebut kalah dari Lee Zii Jia dua gim langsung, dengan skor 11-21 dan 16-21.

Sementara pasangan ganda putra andalan Indonesia, Marcus Gideon/Kevin Sanjaya juga harus mengakui keunggulan wakil Malaysia, Aaron Chia/Soh Woii Yik pada perempat final Piala Sudirman 2021.