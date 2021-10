Coldplay Resmi Merilis Album ke-9 Music of The Spheres, Gandeng Selena Gomez di Lagu Let Somebody Go

BANJARMASINPOST.CO.ID- Sekian lama ditunggu band rock asal Inggris Coldplay merilis album baru Jumat (15/10/2021).

Di album ke 9 bertajuk Music of The Spheres, Chris Martin menggandeng musisi muda berbakat Selene Gomez untuk lagu utama berjudul Let Somebody Go.

Keduanya pun berduet dengan apik. Meski tak ada model dalam klipnya namun lagu enak ini untuk didengar.

Sekedar diketahui album Music of The Spheres merupakan album kesembilan Colplay.

Pada kesempatan ini Coldplay juga mengeluarkan video lirik untuk Let Somebody Go pada hari ini. Menariknya, liriknya ditulis tangan oleh vokalis Coldplay, Chris Martin, dan Selena Gomez.

Album Music of The Spheres dirilis satu hari setelah Coldplay mengumumkan tur global yang juga bertajuk Music of The Spheres World Tour untuk tahun 2022.

Simak lagunya

Pengumuman tur itu juga dilengkapi dengan informasi komprehensif mengenai pemberdayaan dan komitmen pada lingkungan.

Termasuk, penguraian emisi CO2 dan penanaman pohon untuk setiap tiket yang terjual. Pada 22 Oktober nanti, Coldplay akan memainkan show pertamanya di Climate Pledge Arena di Seattle, Amerika.

Penampilan Coldplay juga dapat disaksikan secara live secara gratis melalui Amazon Music, Prime dan Twitch di seluruh dunia.

Selena Gomez Album Music of the Spheres berisi single "Higher Power", yang diputar pertama kali di International Space Station oleh astronaut asal Perancis, Thomas Pesquet.Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Coldplay Resmi Merilis Album ke-9 Bertajuk Music of The Spheres",

"Higher Power" kemudian dengan cepat menjadi hit global. Minggu lalu, Coldplay juga menjadi band Inggris pertama yang debut di tangga lagu nomor satu tangga lagu Hot 100 Amerika melalui kolaborasinya dengan BTS, My Universe.

Video musik lagu "My Universe" sudah disaksikan 100 juta kali di YouTube.

