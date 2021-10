Jadwal Liga Italia Live RCTI, Lazio vs Inter Milan, Nerazzurri Ingin Kemenangan keenam

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Liga Italia pekan ke-24 yang akan tayang Sabtu (16/10/2021) dini hari menghadirkan laga Lazio vs Inter Milan. Pertandingan bisa disaksikan via Live Streaming TV Online Bein Sports 2 dan bisa di RCTI + .

Pertandingan Lazio vs Inter Milan yang bisa disaksikan via Live Streaming TV Online Bein Sports 2 dan bisa di RCTI + yang digelar di di Stadion Mapei dimulai pukul 23.00 WIB

Untuk menyaksikan tim tertajam dalam hal mencetak gol dari para pemain Inter Milan ini link Live Streaming Lazio vs Inter Milan bisa diakses via Live Streaming Bein Sports 2 dan bisa via Live Streaming RCTI + serta Siaran Langsung RCTI + ada ditautan setelah berita.

Liga Italia pekan ke-8 akan menyajikan laga menarik ketika Lazio akan menjamu Inter Milan.

Kedua tim Lazio vs Inter Milan sedang berada dalam kondisi yang terus membaik dan memiliki motivasiyang sama meraup kemenangan.

Bukan laga yang mudah bagi Inter Milan ataupun Lazio. Dua-duanya menargetkan menang.

Tuan rumah Lazio akan memaksimalkan laga kandang untuk memperbaiki performa, Sejauh ini Lazio masih terbilang loyo. Mereka bercokol di peringkat 6 klasemen sementara dengan 11 poin.

Striker baru Inter Milan, Joaquin Correa saat melakoni debut melawan Verona di pekan 2 Liga Italia Serie A Sabtu (28/8/2021) dini hari WIB (Instagram @inter)

Lazio kedatangan Inter Milan dengan luka setelah kalah 3-0 dari Bologna asuhan Sinisa Mihajlovic di laga terakhir Liga Italia serie A.

Sedangkan Inter Milan, sejauh ini belum terkalahkan, mereka mengemas 5 kemenangan dan 2 kali imbang dalam 7 laga.

Inter Milan mengalahkan Sassuolo asuhan Alessio Dionisi dengan kemenangan 2-1 di Liga Italia Serie A terakhir. Gol di babak kedua Edin Dzeko dan Lautaro Martinez memastikan kesepakatan untuk Nerazzurri asuhan Simone Inzaghi.