Link Streaming TV Online PSS Sleman vs Barito Putera di Liga 1 Irfan Jaya vs Rafinha

Dalam 3 partai terakhir, PSS tidak pernah menang. Usai kalah dari Madura United 1-0, Super Elja tumbang kontra Persebaya (1-3), dan terakhir bermain imbang tanpa gol kontra Persik.

Tim yang juga berjuluk Laskar Sembada ini rawan masuk zona degradasi. PSS sementara ada di peringkat 15 klasemen Liga 1 2021.

Dengan koleksi 5 angka, tim asuhan Dejan Antonic ini hanya berbeda 1 poin dari sang calon lawan, Barito Putera. Oleh karenanya, jika tidak waspada, Super Elja bisa bertukar tempat dengan Laskar Pangeran Antasari.

Untuk meraup poin penuh dalam laga kali ini, PSS Sleman wajib meningkatkan ketajaman lini depannya. Pasalnya, pada pertemuan melawan Persik Kediri, 3 Oktober lalu, lini serang Super Elja tampil kurang optimal.

Sepanjang 90 menit waktu normal, mereka hanya mampu memegang 43 persen penguasaan bola. Total tembakan yang dilancarkan Bagus Nirwanto dan kolega pun minim yakni hanya 7.

Irfan Jaya merayakan gol Timnas U-23 Indonesia ke gawang Palestina pada pertandingan Grup A Asian Games 2018 di Stadion Patrtiot, 15 Agustus 2018. (BOLASPORT.com/FERNANDO RANDY)

Kini, pertandingan melawan Barito Putera diharapkan menjadi titik balik performa Super Elja. Juninho, gelandang serang PSS asal Brasil, diproyeksikan mampu memberikan kontribusi lebih. Sebenarnya, dalam laga debut, Juninho tampil apik kala PSS menaklukkan Arema FC Minggu (19/9) dengan skor 1-0. Sang pemain yang turun dari bangku cadangan menjadi pencetak gol kemenangan.