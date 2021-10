LIVE RCTI! Line Up & Link Streaming PSG vs Angers TV Online Liga Prancis Malam Ini, Messi Absen

Prediksi Susunan Pemain & Live Streaming Rennes vs PSG di Liga Prancis via Live Streaming Bein Sports 1, Live Steaming RCTI & Siaran Langsung RCTI, Lionel Messi dan Neymar absen.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain (Line Up) dan Live Streaming PSG vs Angers di Jadwal Liga Prancis atau Ligue 1, Sabtu (16/9/2021) via Live Streaming Bein Sports 1 dan tayang via Live Streaming RCTI + serta Siaran Langsung RCTI +. Lionel Messi dan Neymar absen.

Siaran Langsung Liga Prancis antara PSG vs Angers dimulai pukul 02.00 WIB via Live Streaming TV Online Bein Sports 1 dan bisa di RCTI + .

Link Live Streaming PSG vs Angers pada Jadwal Liga Prancis atau Ligue 1 bisa diakses via Live Streaming Bein Sports 1 dan bisa via Live Streaming RCTI + serta Siaran Langsung RCTI +. Cek Prediksi Susunan Pemain di artikel ini, Neymar dan Lionel Messi absen.

Duel Rennes vs PSG di Liga Prancis dapat diakses via Live Streaming TV Online Bein Sports 1 dan bisa via RCTI +.

Dengan kondisi skuad saat ini, PSG ditengarai bakal sedikit kesulitan meladeni Angers. PSG bertekad bangkit dari tren buruk pekan lalu saat bersua Rennes.

Tepatnya pada pekan ke-9 Ligue 1, Les Parisiens takluk 2 gol tanpa balas dari tuan rumah. Selain itu, skuad arahan Mauricio Pochettino ingin mempertahankan posisinya di tampuk klasemen sementara.

Saat ini, mereka memang masih memimpin tabel dengan koleksi 24 poin. Namun, jika kembali gagal menang di pekan ke-10 malam ini, posisi PSG bakal semakin terancam.

Berjarak tak terlalu jauh, posisi ke-4, Angers ingin menjadi tim kedua yang mampu menjegal PSG. Skuad arahan Gérald Baticle juga bertekad melanjutkan tren positifnya setelah sukses meraup poin penuh pada pekan kemarin. Saat bertemu Metz di pekan ke-9, Les Scoïstes sukses memetik kemenangan tipis 3-2.

Dalam laga nanti, PSG dipastikan tidak akan diperkuat oleh sejumlah pemain andalannya, terutama yang berasal dari Amerika Selatan. Termasuk di antaranya adalah Neymar, Ángel Di María, Leandro Paredes, Lionel Messi, Marquinhos, dan Keylor Navas.

Meski tanpa mereka, bukan berarti kekuatan PSG bakal tereduksi. Skuad kedua Les Parisiens juga tak kalah berbahaya. Di pos penjaga gawang, pelatih Mauricio Pochettino masih memiliki Gianluigi Donnarumma.