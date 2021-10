Prediksi Leicester vs Man United di Liga Inggris Tak Live SCTV, Ronaldo Starter

Susunan Pemain Live Streaming Leicester vs Man United di Liga Inggris via Live Streaming Mola TV & tak Siaran Langsung SCTV, Cristiano Ronaldo main

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) dan Live Streaming Leicester vs Man United di Liga Inggris, Sabtu (16/10/2021) via Live Streaming Mola TV dan tak Siaran Langsung SCTV. Cristiano Ronaldo main, Raphael Varane dan Harry Maguire absen.

Siaran Langsung Liga Inggris antara Leicester vs Manchester United via Live Streaming TV Online www.mola.tv dan tak via Live Streaming SCTV karena free to air saja, mulai pukul 21.00 WIB.

Link Live Streaming Leicester vs Man United bisa diakses via Live Streaming Mola TV dan tak Siaran Langsung SCTV. Cek Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) di artikel ini, Cristiano Ronaldo main.

Duel Leicester vs Manchester United di Liga Inggris dapat diakses via Live Streaming TV Online www.mola.tv dan tak bisa via Live Streaming SCTV karena hanya via Free to Air.

Duo bek sentral The Red Devils, Harry Maguire dan Raphael Varane dipastikan absen dalam laga yang dapat disaksikan via live streaming Mola TV.

Manchester United kehilangan dua pilar utama di lini belakang. Kedua defender yang selama ini kerap tampil dalam Starting XI itu dilaporkan masih mengalami cedera dan terancam absen dalam lanjutan Premier League pekan ini.

Sang kapten tim, Harry Maguire, bahkan sudah absen sejak mendapatkan cedera saat melawan Aston Villa, Sabtu (25/9) lalu. Praktis, ia pun sudah melewatkan 2 pertandingan bersama MU kala berduel dengan Villarreal dan Everton lalu.

"Saya belum bisa berlatih dengan skuad. Saya merasa frustasi dengan cedera ini. Namun kondisi saya terus membaik dan akan segera kembali ke lapangan," ucap Maguire, dikutip website resmi klub.

Sementara Raphael Varane juga dilaporkan mengalami cedera dan perlu istirahat beberapa pekan setelah membela Timnas Perancis dalam final UEFA Nation League 2021, Minggu (10/10).

Tanpa kedua bek andalan tersebut, Ole Gunnar Solskjaer sebagai manajer diprediksi bakal memasang Eric Bailly dan Victor Lindelof sebagai bek sentral.