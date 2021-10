Live Indosiar Prediksi Persija Vs Arema FC di Liga 1, Adu Tajam Marko Simic vs Carlos Fortes

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal live streaming Persija Vs Arema FC pada laga seri 2 Liga 1 2021 Minggu (17/10/2021) via siaran langsung Indosiar gratis dan Live streaming TV Online vidio.com. Tekad Marco Simic

Persija vs Arema FC merupakan laga pembuka seri 2 atau pekan ketujuh Liga 1 2021.

Duel Persija Jakarta Vs Arema FC bakal terjadi di Stadion Manahan Solo.

Persiapan Persija Jakarta

Empat tim Jawa Timur akan menjadi lawan Persija di seri 2 Liga 1.

Mereka adalah Arema FC (17/10/2021), Madura United (22/10/2021), Persebaya (26/10/2021), dan Persik (30/10/2021).

Ada yang menyebut bahwa karakter bermain asal tim Jawa Timur relatif sama sehingga dapat memudahkan Persija Jakarta dalam menyiapkan strategi.