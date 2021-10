Mobil Verrell Bramasta Nyaris Terbalik Imbas Gempa Bali, Insiden Usai Heboh 'Pernikahan' Ranty Maria

BANJARMASINPOST.CO.ID - Setelah menyelesaikan episode Sinetron Putri Untuk Pangeran yang menampilkan pernikahannya dengan Ranty Maria, Verrell Bramasta rupanya mengalami insiden.

Bahkan, mantan kekasih Natasha Wilona itu hampir kecelakaan. Bahkan, mobilnya nyaris terbalik gara-gara Gempa Bali.

Biasa sibuk dengan kegiatan syuting yang dilakoninya hampir setiap hari, Verrell Bramasta tampak hendak menikmati waktu senggang usai sinetron PuPa yang dibintanginya menayangkam episode spesial.

Ya setelah tayang selama lebih dari satu tahun, akhirnya Putri dan Pangeran yang diperankan oleh Ranty dan Verrell pun menikah pada episode ke 550.

Hal ini tentunya sudah ditunggu oleh penggemar setia mereka yang begitu mendukung hubungan asmara Verrell dan Ranty.

Berkat penanyangan episode spesial tersebut, rating Sinetron Putri Untuk Pangeran pun meningkat di urutan ketiga menyusul Amanah Wali dan Ikatan Cinta.

Sejenak bersantai usai padatnya aktivitas yang dijalani, dilansir melalui unggahan story di akun instagram pribadinya, Sabtu (16/10/2021) Verrell Bramasta pun bertolak ke Bali.

Namun sebelum berangkat, Verrell Bramasta mengungkap insiden kecelakaan yang hampir dialaminya saat berangkat ke Bandara.

"Setelah sore kemaren miss last flight, pagi ini mobil hampir terbalik, dan hampir miss flight lg karena jalanan tutup, Bali, here we go," tulis Verrell.

Verrell Bramasta hampir kecelakaan (Instagram bramastavrl)

Beruntung putra Venna Melinda tersebut tampak dalam kondisi yang sehat dan tak mengalami cedera apapun.