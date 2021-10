Prediksi Lazio vs Inter Milan di Liga Italia Live RCTI, Simone Inzaghi Kembali Fan Bisa Jengkel

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi susunan pemain (line up) dan Live streaming Lazio vs Inter Milan Liga Italia pekan ke-24 yang akan tayang Sabtu (16/10/2021) dini hari. Pertandingan bisa disaksikan via Live Streaming TV Online Bein Sports 2 dan bisa di RCTI + .

Liga Italia pekan ke-8 akan menyajikan laga menarik ketika Lazio akan menjamu Inter Milan.

Simone Inzaghi untuk pertama kalinya datang ke Stadio Olimpico Roma dengan status bak villain dalam film superhero, akankah ia mampu bikin jengkel fan dan presiden Il Aquile lagi?

Lazio akan menyambut Inter Milan di Stadio Olimpico Roma pada Sabtu (16/10/2021) dalam laga pekan ke-8 Serie-A musim 2021-2022.

Pertandingan sarat gengsi yang juga akan cukup berpengaruh pada perburuan titel.

Lazio saat ini menjaga asa untuk tetap menempati satu spot Liga Champions dengan berada di peringkat 6 klasemen sementara dengan poin 11.

Sedangkan Inter Milan berada 3 setrip di atasnya dengan poin 17.

Pasukan Maurizio Sarri mencatatkan 3 kemenangan, 2 seri dan 2 kekalahan.