Prediksi & Live Streaming AC Milan vs Verona di Liga Italia, Kesempatan Rossoneri Mengejar napoli

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi susunan pemain (line up) dan Live Streaming AC Milan vs Verona di Serie A Liga Italia Minggu (17/10/2021) dini hari.

laga bisa diakses via Live streaming Vidio.com dan Bein Sports serta tak siaran langsung RCTI.

Duel AC Milan vs Verona Live streaming Vidio.com dan Bein Sports akan digelar di San Siro, pukul 01.45 WIB.

Live streaming AC Milan vs Verona dapat ditonton di Vidio dan Bein Sports.

Berikut ini prediksi, head to head, susunan pemain dan link live streaming AC Milan vs Verona.

Prediksi AC Milan vs Hellas Verona

Melawan Verona, AC Milan diprediksi akan mengincar poin penuh.

Saat ini AC Milan berada di posisi kedua klasemen Serie A Liga italia.

Klub berjuluk Rossoneri itu kalah dua poin dari pemuncak klasemen, Napoli.

Total saat ini AC Milan meraih 19 poin dari 6 menang, 1 imbang dan 0 kalah.

Selain itu kemenangan juga dibutuhkan AC Milan untuk menjaga statusnya sebagai unbeaten.