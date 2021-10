Putra Venna Melinda Tak Cidera, Mobil Verrell Bramasta Nyaris Terbalik Imbas Gempa Bali

BANJARMASINPOST.CO.ID - Gempa dengan magnitudo 4,8 mengguncang Bali, Sabtu (16/10/2021) sempat bikin panik. Termasuk mobil Verrell Bramasta yang nyaris terbalik imbas Gempa Bali usai heboh 'Pernikahan' Ranty Maria

Insiden mobil Verrell Bramasta yang nyaris terbalik begini ceritanya. Setelah menyelesaikan episode Sinetron Putri Untuk Pangeran yang menampilkan pernikahannya dengan Ranty Maria, Verrell Bramasta rupanya mengalami insiden.

Bahkan, mantan kekasih Natasha Wilona itu hampir kecelakaan. Bahkan, mobilnya nyaris terbalik gara-gara Gempa Bali.

Biasa sibuk dengan kegiatan syuting yang dilakoninya hampir setiap hari, Verrell Bramasta tampak hendak menikmati waktu senggang usai sinetron PuPa yang dibintanginya menayangkam episode spesial.

Ya setelah tayang selama lebih dari satu tahun, akhirnya Putri dan Pangeran yang diperankan oleh Ranty dan Verrell pun menikah pada episode ke 550.

Kolase Arya Saloka, Amanda Manopo, Verrell Bramasta dan Ranty Maria (Instagram aryasaloka/bramastavrl)

Hal ini tentunya sudah ditunggu oleh penggemar setia mereka yang begitu mendukung hubungan asmara Verrell dan Ranty.

Berkat penanyangan episode spesial tersebut, rating Sinetron Putri Untuk Pangeran pun meningkat di urutan ketiga menyusul Amanah Wali dan Ikatan Cinta.

Sejenak bersantai usai padatnya aktivitas yang dijalani, dilansir melalui unggahan story di akun instagram pribadinya, Sabtu (16/10/2021) Verrell Bramasta pun bertolak ke Bali.

Namun sebelum berangkat, Verrell Bramasta mengungkap insiden kecelakaan yang hampir dialaminya saat berangkat ke Bandara.

"Setelah sore kemaren miss last flight, pagi ini mobil hampir terbalik, dan hampir miss flight lg karena jalanan tutup, Bali, here we go," tulis Verrell.