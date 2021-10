Kejuaraan Menembak Menkum HAM Cup 2021, Kalapas Tanjung Tabalong Sabet Juara Kedua Kelas Presisi

BANJARMASINPOST.CO.ID, TANJUNG - Prestasi dalam ajang menembak ditorehkan Kepala Lapas Kelas IIB Tanjung, Heru Yuswanto, dalan lomba skill and challenge (nenembak virtual) pada Kejuaraan Menembak Menkumham Cup 2021.

Kejuaraan menembak yang diadakan Kementerian Hukum dan HAM RI ini digelar dalam rangka memperingati Hari Dharma Karya Dhika tahun 2021.

Pelaksanaan perlombaan ini dipimpin langsung Menteri Hukum dan HAM RI,Yassona H Laoly, Sabtu (16/10/2021), di Lapangan Tembak Marinir, Cilandak, Jakarta Selatan.

Pada perlombaan ini, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan (Kalsel), mengirimkan 2 orang perwakilan dari seluruh UPT yang ada di Kalsel.

Satu di antaranya Kalapas Kelas IIB Tanjung, Heru Yuswanto, yang dalam ajang ini turun untuk ikut pada kategori Pistol Presisi 15M.

Bersaing dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia, melalui kepiawaiannya dalam menembak, Kalapas Tanjung bisa mendapatkan ranking 2 dari total seluruh nilai dan mendapatkan Juara 2 di Kelas Pistol Presisi 15M.

Kalapas Kelas IIB Tanjung, Heru Yuswanto, Minggu (17/10/2021), mengaku senang sekali sudah mewakili Kantor Wilayah Kemenkumham Kalsel dan sebagai perwakilan Lapas Kelas IIB Tanjung untuk megikuti perlombaan menembak ini.

”Saya ucapkan Allhamdulillah berkat doa teman-teman khususnya di keluarga besar Kemenkumham Kalimantan Selatan,," ucapnya.

Dirinya mengaku tidak menyangka bisa berhasil mendapatkan Juara 2 dalam ajang Kejuaraan Menembak Menkumham Cup Kelas Pistol Presisi 15M.

Diungkapkannya, karena memang suka dengan olahraga menembak sehingga saat menjalani perlombaan dirasakan hanya

seperti latihan biasa dan tidak ada beban.

"Saya bangga sekali bisa membawa nama baik Kanwil Kemenkumham Kalsel dan Lapas Kelas IIB Tanjung walaupun hanya mendapatkan Juara 2,” katanya.

(banjarmasinpost.co.id/donyusman)