Kwarcab Gerakan Pramuka Batola Ikuti Jota Joti Nasional 2021

BANJARMASINPOST.CO.ID, MARABAHAN - Kwartir Cabang (Kwarcab) gerakan Pramuka Kabupaten Barito Kuala ikuti Jamboree On The Air ke-84 dan Jamboree On The Internet ke-42 (Jota Joti) nasional 2021.

Kegiatan ini berlangsung selama tiga hari, yakni dari 15 hingga 17 Oktober 2021 yang terpusat di Taman Rekreasi Wiladatika, Cibubur, Jakarta. Adapun untuk masing-masing kwarcab mengikutinya melalui saluran radio dan internet.

Jota Joti merupakan kegiatan tahunan kepanduan digital terbesar di dunia yang dikelola oleh World Organization of Scout Movement (WOSM).

"Melalui kegiatan Jota Joti tahun 2021 ini kita dapat berkontribusi bertukar informasi sekaligus menjalin solaturrahmi," ungkap M zaini, wakil Ketua 3 Kwarcab Batola. Sabtu(16/10/2021).

Ia pun menambahkan, Jota Joti ini juga merupakan cara mengenalkan kepada generasi muda tentang manfaat positif kemajuan teknologi. Baik melalui siaran radio maupun internet.

Sehingga mereka dapat memanfaatkannya untuk berbagai hal positif guna pengembangan diri dalam berorganisasi dan berkontribusi di masyarakat.

(banjarmasinpost.co.id/Muhammad Tabri)