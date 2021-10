Live Indosiar Prediksi Persija Vs Arema FC di Liga 1, Dua Pemain Singo Edan di Karantina

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi dan live streaming Persija Vs Arema FC pada laga seri 2 Liga 1 2021 Minggu (17/10/2021) via siaran langsung Indosiar gratis dan Live streaming TV Online vidio.com. Marco Simic bertekad Persija meningkat.

Dedik Setiawan dan Kushedya Hari Yudo berpeluang bermain dalam laga Arema FC vs Persija Jakarta di Stadion Manahan Solo, Minggu (17/10/2021).

Dedik dan Yudo akan bergabung tim di Solo pada Sabtu (16/10/2021).

Sebelumnya, Dedik dan Yudo harus karantina selama lima hari setelah membela Timnas Indonesia di play off Asian Cup 2023.

Pelatih Arema FC, Eduardo Almeida akan melihat dahulu kondisi sebelum memutuskan menurunkan Dedik dan Yudo dalam laga kontra Persija.

Pelatih Arema FC Eduardo Almeida (Tribunnews)

"Mereka bermain untuk Timnas. Sekarang mereka belum bergabung tim. Mereka harus menyesuaikan dengan kondisi tim," ucap Eduardo kepada SURYAMALANG.COM.

Tim dokter akan memantau kondisi fisik dan kesehatan duo striker Arema FC itu.